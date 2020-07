Avengers: Endgame: e se Tony stark incontrasse Hannah Baker? Il divertente doppiaggio della scena eliminata

E se in Avengers: Endgame Tony Stark incontrasse Hannah Baker? Il doppiaggio in italiano della scena eliminata con Robert Downey Jr. e Katherine Langford.

Tony Stark incontra Hannah Baker in questo divertente doppiaggio di una scena eliminata dal film Avengers: Endgame che vedeva protagonisti Robert Downey Jr. e Katherine Langford (nei panni di una Morgan adoloscente).

Sappiamo tutti ormai dell'esistenza di una scena tagliata dalla final version di Avengers: Endgame in cui, dopo lo snap finale, Tony incontra un'adolescente Morgan Stark nel mondo della Gemma dell'Anima.

Ebbene questa medesima scena è stata doppiata, in collaborazione con Gli Acchiappafilm, dalle voci italiane degli attori, Angelo Maggi e Martina Felli.

Ma c'è un però... Perché Katherine, in questa versione, è in realtà Hannah Baker di 13!

"Che cosa c'è di più commovente dell'incontro fra #TonyStark e #HannahBaker di #13ReasonsWhy? Forse la loro discussione su #HarryPotter e #LordVoldemort? Per scoprirlo, non vi resta che vedere il nostro nuovo sdoppiaggio solo per questa volta su Vimeo anziché Instagram.

Le voci italiane sono quelle originali (Angelo Maggi è Robert Downey Jr. e Martina Felli è Katherine Langford, già sentita in "Tredici") mentre i dialoghi e il montaggio sono a cura de Gli Acchiappafilm" leggiamo nel post di facebook degli Acchiappafilm.

Avengers: Endgame è attualmente disponibile in streaming su Disney+.