Avengers: Endgame in DVD, Blu-ray, 4K: la data di uscita e gli extra

Cresce l'attesa per l'uscita di Avengers: Endgame, in DVD, Blu-ray, 4K UHD il film dei fratelli Russo che dopo aver conquistato pubblico e box-office, è destinato certamente a raggiungere le vette delle classifica di vendita in ambito casalingo Il film distribuito da Walt Disney Studios Home Entertainment uscirà il 4 settembre in una speciale Steelbook con il blu-ray all'interno.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, l'italiano sarà proposto in Dolby Digital Plus 7.1 sulle edizioni Blu-ray e con HDR limitato ad HDR 10 per la versione UHD, mentre l'audio inglese sarà codificato in DTS-HD Master Audio 7.1 e Dolby Atmos. Vista la lunghezza del film, è previsto che gli extra siano contenuti in un disco bonus aggiuntivo. E a proposito di extra, ecco una prima lista ufficiosa di tutto il contenuto: