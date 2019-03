Avengers: Endgame durerà 3 ore e 2 minuti secondo AMC e Fandango

Avengers: Endgame arriverà nei cinema il 24 aprile e ora la durata dell'atteso cinecomic potrebbe essere stata rivelata da AMC e Fandango, confermando che sarà superiore alle 3 ore. Le due catene cinematografiche americane hanno infatti riportato sui propri siti internet che il film diretto dai fratelli Russo durerà 182 minuti (3 ore e 2 minuti), diventando così il progetto del Marvel Cinematic Universe più lungo a essere prodotto, superando di 20 minuti il precedente Avengers: Infinity war.

Per ora, comunque, la conferma ufficiale da parte dello studio non è ancora arrivata e non resta che attendere per scoprire i dettagli dell'ultimo scontro tra gli eroi e il malvagio Thanos.

Nel lungometraggio, che secondo il presidente di Marvel Studios concluderà l'Infinity Saga, rientreranno in azione molte star: oltre alla new entry Brie Larson, interprete di Captain Marvel, in azione ci saranno Scarlett Johansson (Black Widow), Danai Gurira (Okoye), Mark Ruffalo (Hulk), Don Cheadle (War Machine), Karen Gillan (Nebula) Robert Downey Jr (Iron Man), Chris Hemsworth (Thor), Chris Evans (Captain America), Bradley Cooper (doppiatore di Rocket Racoon).