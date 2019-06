Avengers: Endgame, il cinecomic ha mostrato Drax in una versione inedita

Avengers: Endgame, in una delle ultime scene, ha mostrato Drax in una versione inedita, ecco la foto!

Avengers: Endgame, in una delle ultime scene, mostra Drax in una versione inedita.

Nel cinecomic diretto dai fratelli Russo si mostra infatti il personaggio interpretato dall'attore Dave Bautista mentre indossa per la prima volta una maglia.

Durante il funerale di Iron Man mostrato negli ultimi minuti di Avengers: Endgame si vedono infatti quasi tutti i protagonisti riuniti per dare l'ultimo saluto a Tony Stark. Drax, abitualmente a petto nudo persino durante gli spettacolari scontri, indossa così per la prima volta una maglia in segno di rispetto per l'occasione.

Dave Bautista ha parlato della sua esperienza sul set dei cinecomic lodando la sua collaborazione con il regista James Gunn, che tornerà in occasione del terzo capitolo della storia dei Guardiani della Galassia: "Ci siamo incontrati e fin da subito ho capito che voleva interpretassi Drax. Mi ha diretto in alcuni modi e siamo immediatamente entrati in sintonia. Tra me e James si è velocemente stabilito un legame".

L'attore ha quindi lodato il filmmaker: "Posso dire che James Gunn ha cambiato la direzione della mia vita, non solo della mia carriera, ed è per questo che sono così leale nei suoi confronti".

