Avengers: Endgame, svelato un dettaglio nascosto sulla scena di combattimento Cap vs. Cap

Lo stunt coordinator di Avengers: Endgame Sam Hargrave ha rivelato un gustoso dettaglio nascosto sulla scena in cui Captain America combatte contro se stesso.

Avengers: Endgame, una scena con Chris Evans

Mentre cerca di recuperare lo scettro che contiene la Gemma della Mente da Loki, Captain America si scontra con la sua versione del 2012, convinta che il secondo Steve Rogers sia un'altra delle illusioni del Dio dell'Inganno. Il combattimento Cap vs. Cap è una delle scene più epiche non solo per il talento di Chris Evans, ma anche per le abilità dei fratelli Russo e dei loro collaboratori che hanno coreografato la scena, ritoccata poi in post-produzione.

Nel corso di un'intervista a Digital Spy, lo stunt coordinator Sam Hargrave ha svelato un segreto sulla realizzazione della scena di combattimento. Hargrave è stato stunt double di Captain America sia in The Avengers che in Captain America: The Winter Soldier, poi ha svolto il ruolo di stunt coordinator per Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Suo fratello, Daniel Hargrave, ha fatto da double stunt a Captain America in Infinity War e Endgame. Ma per la scena del combattimento Cap vs. Cap, Sam Hargrave è tornato a indossare il costume di Captain America sul grande schermo:

"Questo è il motivo per cui sono tornato a indossare il costume. Marvel è stata grandiosa, ma c'è un sacco di sostituzione digitale della faccia e ci sono molti momenti epici in cui i fratelli Hargrave si scontrano sullo schermo in Avengers: Endgame. Questa è la ragione per cui l'ho fatto, perché queste scene vivono per sempre. Lo racconteremo ai figli e ai nipoti che eravamo io e mio fratello a combattere in quel film".