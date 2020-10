Avengers: Endgame, il concept art svela una scena inedita di Black Widow e Hawkeye

Ryan Meinerding, responsabile dello sviluppo visivo dei Marvel Studios, ci permette di dare uno sguardo ad una scena inedita di Avengers: Endgame che non è mai arrivata sullo schermo e che vede protagonisti Black Widow e Hawkeye, attraverso un concept art apparso direttamente sul suo profilo Instagram.

Avengers: Endgame, attraverso la sua epicità, ha offerto la possibilità di immaginare infinite trame legate ai numerosi personaggi presenti nel cast. Nell'artwork condiviso sui social da Ryan Meinerding vediamo Black Widow (Scarlett Johansson) ed Hawkeye (Jeremy Renner) mentre si nascondono accovacciati dietro le rocce del pianeta Vormir, stringendo a sé le proprie armi. Come tutti ricordano, i due hanno avuto una resa dei conti epica ed un addio straziante proprio su Vormir ma la presenza di Thanos sullo sfondo conferma il fatto che questo concept art si riferisca ad una scena che non è mai stata girata. Lo stesso Meinerding ha scritto nella descrizione dell'immagine: "Questo è un fotogramma di Black Widow e Hawkeye mentre si trovano Vormir ed arriva Thanos".

L'idea di far affrontare Natasha e Clint con il villain non sembra essere durata molto nella pianificazione del film. Meinerding ha spiegato lo scopo dello schizzo: "Questo momento non era nel film, ma a volte ci viene chiesto di provare a dipingere qualcosa per aiutare i registi a visualizzare e valutare il momento a 360 gradi". Nel film, Black Widow e Hawkeye viaggiano sul pianeta Vormir alla ricerca della Gemma dell'Anima che Thanos aveva precedentemente ottenuto durante il prequel Avengers: Infinity War in una linea temporale alternativa. Il confronto finale tra i due personaggi li vede uno contro l'altro quando viene rivelato che uno di loro dovrà morire e nessuno dei due vuole che l'altro venga sacrificato.

Ricordiamo che Avengers: Endgame è stato diretto da Joe e Anthony Russo ed ha riunito i maggiori protagonisti dell'intero MCU, da Robert Downey Jr. (Iron Man), a Chris Evans (Captain America), passando per Mark Ruffalo (Hulk), Chris Hemsworth (Thor), Brie Larson (Captain Marvel), Paul Rudd (Ant-Man) e Josh Brolin (Thanos).