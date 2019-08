Avengers: Endgame, Captain America e il Mjolnir in un concept art del film

Un concept art dedicato ad Avengers: Endgame mostra Captain America con il Mjolnir.

A condividere il concept art in questione è Ryan Meinerding, responsabile dello sviluppo visivo dei Marvel Studios, ed è tra quelli più significativi di Avengers: Endgame, presentati al D23 Expo: "Questo è un fotogramma che ho realizzato per una delle scene più importanti di Avengers: Endgame. Ho pensato che sarebbe stato bello vedere Cap incerto sulla capacità di sollevare il Mjolnir o no"

In Avengers: Endgame, Captain America convoca il Mjolnir da lontano e riesce subito a prenderlo, una scena che ha confermato la teoria che Captain sapeva che avrebbe potuto sollevare il martello fin da Avengers: Age of Ultron.

La possibile incertezza di Steve Rogers avrebbe sicuramente aggiunto un peso drammatico a questa scena iconica, ma come hanno già spiegato i fratelli Russo e Kevin Feige, Steve Rogers è stato degno dagli eventi di Avengers: Age of Ultron. Mostrare Captain America incerto probabilmente non avrebbe avuto lo stesso impatto sul resto del film.

Anche Brie Larson, la bionda Captain Marvel, ha recentemente pubblicato una foto di sè stessa con in mano il martello, il che ha portato Natalie Portman a chiederle di andarci piano, dato che ne ha bisogno per Thor: Love and Thunder.