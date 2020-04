Avengers: Endgame ha quasi trasformato Captain America nella Gemma dell'Anima, ma alla fine i fratelli Russo, registi del film, hanno abbandonato l'idea come svelano adesso su Twitter.

Early on in development talks we considered making Cap the soul stone... But that idea fell away rather quickly. #AvengersAssemble https://t.co/admPgFOM3c — Russo Brothers (@Russo_Brothers) April 28, 2020

Captain America è la Gemma dell'Anima? L'idea ci confonde e questo probabilmente è il motivo per cui i fratelli Russo hanno deciso di abbandonare l'ipotesi preliminare per concentrarsi su altro. L'ipotesi di rendere la Gemma dell'Anima una persona invece che una semplice roccia, e non una persona qualsiasi, ma un membro fondante degli Avengers non è comunque priva di fascino. resta difficile, però, capire come questa trovata, senza dubbio sorprendente, avrebbe permesso di sconfiggere Thanos.

Alla fine i Russo hanno deciso di affidare a Cap il compito di rimettere le cose a posto riportando le Gemme nel luogo a cui appartenevano. L'eroe si offre volontario di fronte al sacrificio richiesto che gli permetterà, però, di riunirsi all'amore della sua vita.

L'idea di un tutt'uno tra la Gemma dell'Anima e l'anima pura di Cap sopravvive in un certo senso nella scelta di rendere Johann Schmidt, più noto come Teschio Rosso, nemico storico di Captain America, uno spirito etereo posto a guardia della Gemma dell'Anima. teschio Rosso è in parte legato alla Gemma e non può abbandonare il pianeta Vormir in cui la pietra è riposta.

In Avengers: Infinity War, Thanos incontra Teschio Rosso e, seguendo le sue istruzioni, compie il sacrificio uccidendo la figlia adottiva Gamora per impossessarsi della Gemma. In Avengers: Endgame, Clint Barton e Natasha Romanoff lottano per stabilire chi dei due si sacrificherà per permettere all'altro di conquistare la Gemma necessaria per sconfiggere Thanos. La lotta si conclude con Natasha che si lascia cadere dalla rupe lasciando Clint vivo.