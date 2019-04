Avengers: Endgame, i biglietti per le prime proiezioni in vendita a 5.000 dollari!

Avengers: Endgame, l'incontro tra Robert Downey Jr. e Chris Evans

Avengers: Endgame si conferma come uno dei film più attesi dell'anno con l'incredibile notizia che i biglietti per la prima proiezione negli Stati Uniti sono persino in vendita online alla "modica" cifra di 5.000 dollari.

Dopo il record stabilito con l'apertura delle prevendite, moltissimi fan hanno infatti perso l'occasione di aggiudicarsi un posto in sala per assistere per primi al nuovo capitolo della saga e su eBay c'è chi ha messo all'asta quattro posti in un cinema di Skokie, Illinois, a 5.000 dollari, mentre a Katy, in Texas, il prezzo scende a 3.000. Per ora nessuno ha provato ad aggiudicarsi i posti, che comprendono anche dei popcorn gratis, ma online stanno aumentando le rivendite dei biglietti per l'accesso alla maratona di tutti i 22 film del Marvel Cinematic Universe e per la serata di apertura in molte città americane.

Avengers: Endgame segnerà la conclusione delle prime tre Fasi dell'MCU che è stato inaugurato nel 2008 da Iron Man. Come conferma la nuova sinossi, nell'ultimo capitolo della infinity Saga gli Avengers torneranno a scontrarsi con Thanos per l'ultima volta.

Ecco la trama ufficiale del film diretto dai fratelli Russo: Il drammatico corso degli eventi messo in moto da Thanos che ha spazzato via metà dell'universo e ha decimato il team degli Avengers spinge gli Avengers superstiti a imbarcarsi in un'ultima missione nell'epica conclusione del 22° film dei Marvel Studios, Avengers: Endgame.

Avengers 4 ha superato il primato che era stato stabilito da Star Wars: Il risveglio della forza vendendo il maggior numero di biglietti nella storia della Disney, facendo quindi presupporre cifre molto elevate anche per quanto riguarda gli incassi relativi al primo weekend di programmazione nelle sale.

Nel cast oltre, alla new entry Brie Larson, interprete di Captain Marvel, in azione ci saranno Scarlett Johansson (Black Widow), Danai Gurira (Okoye), Mark Ruffalo (Hulk), Don Cheadle (War Machine), Karen Gillan (Nebula) Robert Downey Jr (Iron Man), Chris Hemsworth (Thor), Chris Evans (Captain America), Bradley Cooper (doppiatore di Rocket Racoon).

Vi ricordiamo che anche in Italia sono aperte le prevendite per Avengers: Endgame, in attesa di vederlo al cinema a partire dal prossimo 24 aprile.