Avengers: Endgame, una battaglia tra Thanos e gli alieni è stata eliminata

Dal montaggio finale di Avengers: Endgame è stata eliminata una scena con l'esercito di Thanos impegnato in una colossale battaglia extraterretre. Non è l'unica scena di guerra, come sappiamo a non essere stata inserita nel cinecomic, ma questa era estremamente particolare perché vedeva il Titano pazzo in lotta contro degli esseri alieni. Un piccolo assaggio però possiamo trovarlo tra le pagine del libro Marvel's Avengers: Infinity War - The Art of the Movie in cui è possibile vedere alcuni disegni preparatori sugli Outriders, la razza di creature umanoidi geneticamente modificate con lo scopo di servire il loro creatore fino alla morte.

Come ha spiegato Jerad Marantz: "Mi è piaciuto molto progettare gli Outriders. È stata una vera sfida. Dopo aver esaminato il materiale di base, volevo che avessero delle qualità biomeccaniche. Le preoccupazioni maggiori erano che gli Outriders potessero sembrare troppo simili ad un simbionte come Venom, perciò la sfida era quella di assicurarsi che avessero un aspetto veramente unico. Per raggiungere questo obiettivo, ho deciso di svilupparli biomeccanicamente incorporando le stesse forme utilizzate per l'armatura di Thanos, di Proxima Media Nox e di Gamma Corvi".

Avengers: Endgame, l'armatura di Thanos

La fase successiva ha riguardato i combattimenti, che sono stati sottoposti a progettazioni multiple sino a quando Ryan Meinerding, capo del dipartimento degli effetti visivi Marvel ha consigliato alcune piccole modifiche. "La cosa più bella della progettazione degli Outriders - prosegue Marantz - è stata l'incarico. Questa era la prima volta che l'Universo Marvel aveva un esercito di creature aliene - c'erano alieni ma non un esercito di bestie. È stata un'incredibile opportunità per fare qualcosa di unico".