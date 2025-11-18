Avengers: Doomsday, Tobey Maguire ci sarà? I rumor scatenano i fan, tra hype e "dipendenza" dalla nostalgia

Una nuova tornata di rumor sul plot di Doomsday avrebbero fornito nuovi dettagli sul potenziale ritorno dello Spider-Man di Tobey Maguire, ma anche di Magneto e di altri personaggi ben noti ai fan.

Scooper scatenati su Avengers: Doosmday. Le voci sul plot si rincorrono e forniscono nuovi dettagli, più o meno attendibili, sul ritorno di alcune vecchie star del mondo Marvel. L'attenzione è concentrata soprattutto sullo Spider-Man di Tobey Maguire.

L'insider Daniel Richman avrebbe annunciato il ritorno dello Spider-Man di Maguire sul suo Patreon. Secondo Richtman, il personaggio rispolverato nel Multiverso di Spider-Man: Now Way Home potrebbe avere un ruolo in Avengers: Doomsday o forse potrebbe tornare nel film successivo, Avengers: Secret Wars. Grazie alla collisione di più universi prevista dal plot, la porta è spalancata per personaggi provenienti da tutto il passato cinematografico della Marvel che vogliono unire le forze con gli Avengers.

Tobey Maguire nei panni di Spider-Man

La reazione dei fan all'overdose di nostalgia

Visto l'entusiasmo con cui i fan hanno accolto il ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield in No Way Home, la sua inclusione nel nuovo crossover sugli Avengers potrebbe dare un'enorme spinta nostalgica al franchise Marvel.

L'idea di vedere Tobey Maguire condividere lo schermo con Avengers, Fantastici Quattro e X-Men, in particolare con il Wolverine di Hugh Jackman, avrebbe entusiasmato i fan di lunga data, che si sono sono riversati sui social media per commentare la novità e commemorare la trilogia dell'Uomo Ragno di Sam Raimi, ancora ben presente nel cuore del pubblico.

Un utente ha scritto: "Questa è la notizia che amiamo leggere". Un altro non ha potuto contenere l'entusiasmo scrivendo: "OMGOMGOMGOMGOMGOMG lo guarderò sicuramente al cinema!". Non sono mancati i commenti ironici, tra cui: "Tobey mi va bene in tutte le salse. Dateci Bully Maguire contro Doom, per me va bene". Un altro fan ha scherzato: "La Marvel ha detto: 'Prendete la nostalgia, noi ci prendiamo gli incassi'". Tuttavia, non tutti sono convinti del possibile ritorno. Un utente ha commentato: "La nostalgia supera la sostanza. Prima RDJ e ora Tobey: l'esca della nostalgia è una follia".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Diretto dai fratelli Russo, Avengers: Doomsday vanta una sceneggiatura di Stephen McFeely. Il cast stellare include, tra gli altri, Robert Downey Jr., Chris Evans, Hayley Atwell, Benedict Cumberbatch, Anthony Mackie, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach e Florence Pugh.

Daniel Richtman ha anche rivelato che l'uscita del trailer, di cui sarebbero in preparazione diverse versioni, è prevista insieme all'uscita di Avatar: Fuoco e Cenere, al cinema dal 17 dicembre.