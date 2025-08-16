Deadpool tornerà in Avengers: Doomsday? Cosa sappiamo davvero su Ryan Reynolds nel nuovo film Marvel

Dopo l'annuncio esplosivo che vedeva Ryan Reynolds pronto a tornare come Deadpool in Avengers: Doomsday, nelle ultime ore la situazione si è fatta più incerta. Il futuro del Mercenario Chiacchierone nell'MCU resta infatti avvolto dal mistero, con indiscrezioni contrastanti che hanno acceso il dibattito tra i fan. L'attore, reduce dal successo di Deadpool & Wolverine, sembrava ormai destinato a un ruolo di primo piano nel prossimo capitolo corale dei Marvel Studios, ma le ultime notizie raccontano un quadro più complesso.

La prima testata a lanciare l'indiscrezione era stata The Hollywood Reporter, che dava per certa la presenza di Reynolds nel cast di Avengers: Doomsday, previsto per il 18 dicembre 2026. L'informazione era stata anticipata dallo scooper @MyTimeToShineH, ma il peso della testata aveva convinto gran parte del pubblico che il ritorno fosse ormai una certezza.

Le smentite di Deadline e l'ombra dei post criptici

A ridimensionare l'entusiasmo ci ha pensato Deadline, secondo cui diverse fonti avrebbero assicurato che Reynolds non è stato avvistato sul set londinese e che non comparirà nei prossimi due film degli Avengers. A complicare le cose, anche un post ironico dell'attore su Instagram, interpretato da alcuni come una conferma, sarebbe stato in realtà solo un gioco con i fan.

Deadpool & Wolverine: una nuova foto del film

In netto contrasto, The Wrap ha riportato voci interne secondo le quali Deadpool tornerà in Avengers: Doomsday, anche se l'accordo non sarebbe ancora stato ufficializzato. Questa versione suggerisce che i Marvel Studios stiano ancora lavorando agli ultimi dettagli e che la notizia sia trapelata troppo presto.

Un cast stellare per un progetto ambizioso

Se Reynolds dovesse effettivamente tornare, si unirebbe a un cast già ricchissimo che include Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Tom Hiddleston, Paul Rudd, Letitia Wright e il ritorno a sorpresa di Robert Downey Jr. Accanto a loro, spazio a new entry come Wyatt Russell, Florence Pugh, Simu Liu e Tenoch Huerta Mejia. Parallelamente, il film intreccerà i destini degli Avengers con i Fantastici Quattro di Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn, e con storici volti degli X-Men come Patrick Stewart, Ian McKellen e James Marsden.

Deadpool & Wolverine: un primo piano di Nicepool

Alla regia ci saranno ancora una volta i fratelli Russo, già autori di Infinity War e Endgame, mentre la sceneggiatura porta la firma di Stephen McFeely con il contributo di Michael Waldron (Loki, Doctor Strange in the Multiverse of Madness). Dopo l'uscita di Avengers: Doomsday nel dicembre 2026, il franchise proseguirà con Avengers: Secret Wars, atteso per dicembre 2027.