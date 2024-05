X-Men: Rebecca Romijn propone un esilarante sondaggio social con un cosplayer di Mystica che conosce bene

Rebecca Romijn è entrata nell'immaginario popolare soprattutto per il ruolo della mutante Mystica nella saga cinematografica degli X-Men, recitando in quattro film del franchise. Un ruolo che l'ha resa famosa nel mondo degli appassionati dei cinecomic, ereditato negli ultimi film da Jennifer Lawrence.

Nonostante si sia allontanata dalla saga da più di dieci anni, Rebecca Romijn continua a partecipare a diverse convention ed eventi che riguardano i fumetti e la cultura pop. Di recente, l'attrice è stata ospite del Comicpalooza di Houston e ha condiviso l'esperienza con un cosplayer improvvisato ma molto vicino alla star.

Miglior costume

Il cosplayer non è altro che Jerry O'Connell, marito e collega di Rebecca Romijn, che si è presentato all'evento con un costume piuttosto grossolano. Romijn ha reagito divertita alla performance del marito, pubblicando la foto di se stessa in versione Mystica nei film degli X-Men affiancata a quella di O'Connell/Mystica, chiedendo ai fan di decretare chi dei due indossa meglio il costume, sottolineando in maniera ironica che non inviterà più il marito all'evento in Texas.

In relazione al suo periodo nella saga, in passato Rebecca Romijn ha raccontato di aver vissuto una brutte esperienze con il regista Brett Ratner, che diresse X-Men - Conflitto finale:"Non ero felice di lavorare con lui. Ma è stato emarginato. Non ho parlato di nulla riguardo al movimento MeToo perché ho avuto due grandi problemi con due registi con i quali ho lavorato ed entrambi hanno già avuto conseguenze, uno di questi è proprio Brett Ratner. Non sentivo il bisogno di dire nulla. So che le due persone con le quali ho lavorato se lo meritavano, e hanno avuto ciò che gli spettava. Non ho bisogno di dire altro".

Rebecca Romijn e Jerry O'Connell, conosciuto principalmente per aver partecipato a film come Stand by me - Ricordo di un'estate, Scream 2, Sliders e Star Trek, franchise nel quale ha recitato anche la moglie. L'attrice era già stata sposata, dal 1998 al 2005, con il collega John Stamos.