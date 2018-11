Avengers 4: John Cena sarà il prossimo Captain America?

Marica Lancellotti

Avengers 4 arriverà nella sale di tutto il mondo nella primavera del 2019 e sarà, con ogni probabilità, l'ultima avventura di Chris Evans nei panni di Captain America. Questo, tuttavia, non significa che il pubblico dovrà salutare per sempre il patriottico vendicatore. Ecco perchè la Disney potrebbe essere già sulle tracce del prossimo Steve Rogers e, stando ad un rumor insistente, potrebbe aver addirittura trovato il candidato ideale: John Cena! A far nascere le illazioni è stato un criptico post su Istagram dell'attore e wrestler che ha condiviso un'immagine senza altri commenti: lo scudo, con tanto di graffi, di Captain America.

Che ci sia davvero in ballo un accordo con la Marvel? John Cena (che vedremo presto in Bumblebee) non ha mai nascosto la propria passione per gli eroi dei fumetti, né il suo grande rispetto per il mondo militare, né il suo patriottismo, spesso esibito anche sul ring (d'altronde il suo motto da lottatore è "Hustle. Loyalty. Respect"). Non dimenticando che, poche settimane fa, era stato lo stesso Cena a suggerire un suo prossimo addio alla WWE durante un'intervista, affermando di sentirsi ormai un po' vecchio per il wrestling, e di voler considerare altre strade per proseguire con la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Che la strada giusta sia proprio quella sotto l'egida di Captain America?

D'altro canto, però, il wrestler non è nuovo a questo genere di provocazioni: sempre attraverso i suoi profili social John Cena aveva lasciato supporre che sarebbe entrato nel cast della serie Watchmen della HBO, ma tutta l'operazione si era poi rivelata senza fondamento. Che ancora una volta stia utilizzando i social e il supporto dei suoi fan per proporre solo la propria candidatura al ruolo? Non resta che attendere una risposta dalla Disney, che al momento mantiene il massimo riserbo sulla prossima avventura degli Avengers diretta dai fratelli Joe ed Anthony Russo.