Avengers 4: Endgame, i nuovi poster horror fanno il verso a Noi!

Noi, il nuovo horror diretto da Jordan Peele, è uno dei titoli più misteriosi di queste ultime settimane, finito sulle prime pagine grazie alla promozione martellante, finita anche al Super Bowl di quest'anno. Un'artista ha deciso di omaggiare il prossimo Avengers: Endgame creando delle vere e proprie locandine, ispirate all'horror, con i personaggi della Marvel. E sono piaciute così tanto, che Robert Downey Jr. ha ricondiviso quella con Iron Man nel suo profilo Instagram!

Su ogni locandina, l'autore ha riportato la frase "Alcuni riescono ad andare avanti, ma non noi. Stai attento Thanos, molto presto!". Protagonisti dei nuovi poster sono l'Iron Man di Robert Downey Jr., il Captain America di Chris Evans e Hawkeye di Jeremy Renner.

Ambientato ai giorni nostri sulla costa della California del Nord, Noi vede protagonista l'attrice premio Oscar Lupita Nyong'o nel ruolo di Adelaide Wilson, una donna che torna alla sua casa d'infanzia sul mare con il marito Gabe e i due figli per un'idilliaca vacanza estiva. Tormentata da un trauma irrisolto del suo passato e sconvolta da una serie di inquietanti coincidenze, Adelaide sente crescere e materializzarsi la sua ossessione e capisce che qualcosa di brutto sta per accadere alla sua famiglia.

Dopo un'intensa giornata trascorsa in spiaggia con i loro amici, i Tyler, Adelaide e la sua famiglia tornano a casa. Quando cala l'oscurità, i Wilson vedono sul vialetto di casa la sagoma di quattro figure che si tengono per mano.

Il film di Jordan Peele, dopo il successo globale di Scappa - Get Out, arriverà nelle sale italiane il prossimo 28 marzo, mentre Avengers: Endgame sbarcherà al cinema il 24 aprile, per l'attesissima resa dei conti con Thanos che chiuderà un'intera fase del Marvel Cinematic Universe. Ecco le altre locandine dell'artista Bosslogic:

