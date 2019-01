Avengers 4: Endgame, le città segrete del Regno dei Quanti ospitano nuovi villain?

Thanos sarà il solo villain di Avengers: Endgame? Secondo molte teorie no. Mentre gli Avengers superstiti lottano per riportare in vita i loro colleghi, se la dovranno vedere con nuovi nemici che risiederebbero nelle città segrete del Regno dei Quanti suggerite in Ant-Man and the Wasp.

La descrizione comparsa in uno dei giocattoli leaked ispirati al film lascia intendere che Thanos non sarà il solo nemico da combattere nel film. Nella descrizione si legge: "L'asgardiano Thor impugna il potente Stormbreaker nella sua battaglia contro nuovi nemici" e "Rocket si unisce a un nuovo equipaggio per proteggere la galassia da una minaccia ancora più grande." Le due action figures in questione rappresentano i due eroi con nuovi costumi bianchi che potrebbero essere le tute tipicamente usate nel Regno dei Quanti. Dunque è possibile che le nuove minacce provengano proprio dal Regno dei Quanti.

In una scena di Ant-Man and the Wasp, Hank Pym e Scott Lang si trovano nel Regno dei Quanti e sfiorano una misteriosa città coperta da una cupola. L'immagine compare per una frazione di secondo, nascosta dagli effetti speciali psichedelici del Regno dei Quanti, ma è comunque visibile e conferma che il Regno dei Quanti è abitato. Si sospetta che gli Avengers sfrutteranno il Regno dei Quanti per viaggiare nel tempo e riscrivere la storia, e proprio qui potrebbero venire a contatto con gli abitanti di queste città segrete. Ma quali nemici potrebbero annidarsi in queste città?

Ripercorrendo i fumetti Marvel, l'unica città in grado di aderire alle caratteristiche di quanto intravisto in Ant-Man and The Wasp sarebbe Chronopolis, dimora del classico villain degli Avengers Kang il Conquistatore associata anche al viaggiatore nel tempo Immortus. Chronopolis si trova fuori dal tempo in un regno chiamato Limbo e da lì si può accedere alle varie epoche conquistate da Kang. Ogni blocco di Chronopolis si estende fino alla fine della Terra nell'epoca in cui esiste; a meno che non si rintraccino i portali nascosti che collegano i singoli blocchi si può restare smarriti a Chronopolis per sempre. Le epoche sono più primitive alla periferia, più moderne man mano che ci si avvicina al centro della città, dominata dalla Cittadella di Kang. Pochi fumetti hanno mostrato Chronopolis dall'esterno, visto che il focus è la Cittadella, ma le pochi immagini disponibili mostrano una città simile a quella comparsa in Ant-Man & the Wasp.

E' improbabile che Kang compaia in Avengers: Endgame. Il personaggio ha stretti legami con i Fantastici Quattro e i suoi diritti appartengono ancora a Fix, ma Marvel potrebbe preferire la presenza di un personaggio collegato ai viaggi nel tempo come Immortus, ponendolo sul trono di Chronopolis al posto di Kang.

Kevin Feige ha anticipato che la relazione tra il tempo e il Regno dei Quanti, nell'MCU, è piuttosto complicata. Avengers: Endgame suggerirebbe la presenza di "vari livelli" nel Regno dei Quanti, simili a cerchi concentrici al centro dei quali vi sarebbe il Limbo. Più ci si avvicina al centro, più le leggi della realtà cessano di esistere.

Occorre tener presente inoltre che, come suggerito da Samuel L. Jackson, Captain Marvel può viaggiare nel tempo grazie a un incredibile potere e sappiamo già da tempo che il personaggio sarà collegato in qualche modo col Regno dei Quanti. Se il Regno dei Quanti contiene il Limbo, Carol Danvers potrebbe attraversarlo mentre viaggia nel tempo, con conseguenze che scopriremo al cinema a partire dal 24 aprile con l'uscita di Avengers: Endgame.

