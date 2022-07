Avatar: la data di uscita del videogioco Frontiers of Pandora slitta al 2023

La data di uscita di Avatar: Frontiers of Pandora è stata rimandata al 2023 da Ubisoft che vuole assicurarsi che il videogioco sia all'altezza delle aspettative.

I fan di Avatar dovranno attendere più del previsto per poter immergersi nel videogioco Frontiers of Pandora: Ubisoft ha infatti posticipato la data di uscita.

Il progetto doveva debuttare entro la fine del 2022, tuttavia ora bisognerà invece aspettare fino al mese di aprile 2023 o anche più a lungo.

La saga cinematografica ideata da James Cameron tornerà nelle sale ia dicembre con Avatar: La via dell'acqua e Ubisoft aveva previsto il debutto del videogioco Frontiers of Pandora proprio in corrispondenza della distribuzione del sequel.

Nella giornata di oggi è però stato svelato che i fan dovrannao attendere probabilmente dopo il 31 marzo 2023, giorno in cui scade l'anno fiscale, prevedendo quindi un debutto a partire dal mese di aprile 2023. L'attesa potrebbe tuttavia prolungarsi fino al 2024.

Frontiers of Pandora era stato annunciato nel febbraio 2017 ed è stato sviluppato da Massive Entertainment, che ha già realizzato The Division ispirato alle opere di Tom Clancy.

Il videogioco permette di vivere in prima persona un'avventura ai confini ovest di Pandora, esplorando così luoghi mai visti prima. I giocatori avranno a che fare con creature uniche e personaggi unici.

Yves Guillemot, CEO di Ubisoft, ha dichiarato: "Per noi è importante proporre qualcosa che sia perfetto".

Avatar: Frontiers of Pandora sarà disponibile per Google Stadia, PlayStation 5, Windows PC e Xbox Series X.