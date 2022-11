Avatar: La via dell'acqua, il ritorno del colonnello Quaritch in una nuova fotografia

Una nuova fotografia, da Fandango, di Avatar: la via dell'acqua mostra e conferma la presenza del colonnello Quaritch di Stephen Lang all'interno del sequel di James Cameron. Conosciuto già nel film precedente, questo personaggio sarà sicuramente connesso ad alcune dinamiche negative verso i protagonisti della trama, forse ponendosi come antagonista principale.

Attraverso questa nuova immagine di Avatar: La via dell'acqua possiamo cominciare, quindi, a farci una prima idea sul personaggio, o quanto meno sulla sua estetica. Così lo vediamo ritratto in un momento in cui sembra teso, forse a caccia di qualcosa, riconoscendolo dall'attrezzatura che indossa e dal fucile d'assalto che sta stringendo fra le mani. Intorno a lui la giungla sembra esplodere di colori e di vita, anticipando le potenzialità estetiche della pellicola.

Parlando con Empire del suo personaggio in Avatar: La via dell'acqua, Lang ha rivelato che: "È più grande, più blu, e più incazzato. Ma potrebbe essere contraddistinto da un lato più umile rispetto al passato. Quando prendi due frecce Na'vi nel petto, la tua prospettiva cambia, con quest'esperienza che ha avuto una sorta di effetto su quello che era. Prima si muoveva in linea retta e ad angolo retto, ora è agile come loro, potendo sfruttare lo stesso tipo di astuzia e qualità selvaggia degli altri Na'vi".

In ogni caso già sapevamo del ritorno di questo personaggio in Avatar: La via dell'acqua, descritto come "ricombinante" in alcune precedenti dichiarazioni. I ricombinanti sono cloni avatar che conservano i ricordi dei soldati umani morti in battaglia, è facile intuire quali momenti importanti della sua precedente esistenza si trascinerà dietro costui nel nuovo film.