Avatar: stasera su Italia1 il film di James Cameron

Sam Worthington in una scena del film Avatar

Avatar va in onda Stasera su Italia1 alle 21,25: il film campione d'incassi di James Cameron considerato da molti uno spartiacque nel cinema più recente, è anche uno dei primi kolossal ad avere utilizzato in modo massiccio la tecnologia 3D.

La trama di Avatar si svolge nel 2154 quando l'umanità sbarca su Pandora, un pianeta vergine coperto da lussureggianti foreste e abitato dai Na'vi. Ma non è la natura a far gola all'uomo, bensì i ricchi giacimenti di Unobtanium, un cristallo che funge da superconduttore a temperatura ambiente, fino al suo punto di fusione e che possiede il più forte campo magnetico tra tutti i metalli conosciuti. Il suo utilizzo permetterebbe di risolvere ai gravi problemi energetici che da decenni assillano la Terra. Per via però dell'atmosfera tossica l'uomo non può circolare liberamente se non utilizzando degli Avatar, ibridi metà umani e metà Na'vi che possono essere controllati telepaticamente. Tra i partecipanti alla missione c'è Jacke Sully, ex marine sulla sedia a rotelle che decide, in cambio di un costoso intervento che gli permetterà di camminare di nuovo, di infiltrarsi tra i Na'vi per raccogliere informazioni da riferire al colonnello Quaritch, il quale è al soldo della compagnia RDA che vuole sfruttare le risorse di Unobtanium. Entrato in contatto con i nativi, Sully si innamora di Neytiri e impara ad apprezzare la cultura di questo popolo, così in simbiosi con il loro mondo. Resosi conto perciò delle reali intenzioni del suo capo, decide di passare dalla parte dei Na'vi e combattere al loro fianco per salvare Pandora una volta per tutte.

Dopo aver esplorato la fantascienza attraverso Terminator e The Abyss, James Cameron ritorna a questo genere dopo la pausa da Oscar di Titanic ambientando l'intera vicenda in un lontano pianeta chiamato Pandora. Il cast vede come protagonisti Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez, Giovanni Ribisi e Stephan Lang.

Giovanni Ribisi e Sigourney Weaver in una scena del film Avatar

Con un budget di circa 237 milioni di dollari, Avatar ha guadagnato quasi 2,8 miliardi di dollari in tutto il mondo, diventando il film con il maggior incasso della storia del cinema. Un primato che resiste tutt'ora ma che ora rischia di essere conquistato forse da Avengers: Endgame. Uscito in Italia dopo le feste natalizie, prime 24 ore di proiezione in ha incassato la cifra record di oltre 2,1 milioni di euro con una distribuzione in 925 sale, 416 delle quali in 3D. Le riprese si sono svolte nel 2007 ma ha richiesto ben due anni di post produzione digitale, visto che solo il 40 per cento di ciò che si vede è in live action, mentre il resto è costituito integralmente da elementi virtuali creati al computer. Per questo motivo il set era un teatro vuoto dove gli attori, con tute e caschi speciali, hanno girato le scene.

Ogni sequenza è stata realizzata in 3D utilizzando cineprese apposite progettate dallo stesso James Cameron e avevano la peculiarità di permettere al regista e agli attori di vedere in tempo reale il girato in maniera tale da correggere eventuali errori. Agli Oscar è arrivato con un bottino di nove candidature, tra cui miglior film e regia, vincedo però solo nelle categorie tecniche per la fotografia - all'italiano Mauro Fiore -, scenografia e effetti speciali. Ironia della sorte a batterlo è stata Kathryn Bigelow, ex moglie di Cameron, che ha trionfato con The hurt locker soffiandogli le statuette più importanti.

Una delle prime immagini del film Avatar, diretto da James Cameron

Da diversi anni Cameron è al lavoro sugli attesi sequel del film - ecco tutto quello che sappiamo sui sequel di Avatar - e nonostante gli update costanti, i fan non vedono l'ora di vedere qualcosa di concreto dell'ambizioso progetto.