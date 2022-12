Avatar: La Via dell'Acqua, Kate Winslet spiega perché il suo personaggio non si fida di Jake e Neytiri

In una recente intervista ai microfoni di Collider, Kate Winslet ha svelato nuovi dettagli sul suo personaggio di Avatar: La Via dell'Acqua, Ronal, e di come non si fidi totalmente di Jake e Neytiri.

L'attesa è quasi finita. Arriverà domani nelle sale italiane Avatar: La Via dell'Acqua, sequel del film con James Cameron uscito nel 2009 nonché uno dei film di Natale 2022 più attesi al cinema. Tra le new entry Kate Winslet nei panni di Ronal, moglie di Tonowari (Cliff Curtis), il capo della tribù della barriera corallina nota come Metkayina, a cui Jake e Neytiri si rivolgono per chiedere aiuto quando gli umani tornano a colonizzare Pandora.

Tuttavia, Ronal si fida della coppia formata da Jake e Neytiri. Di questo comportamento, e di molto altro del suo personaggio, ne ha parlato la stessa Kate Winslet.

"Credo che quello che mi sembrava molto importante trasmettere è la sensazione che Ronal fosse assolutamente la matriarca. È la leader del suo clan e credo che non si fermerà davanti a nulla per proteggerlo e per proteggere ciò che hanno creato. Si prendono davvero cura non solo della loro famiglia, ma dell'intero villaggio, dell'intera comunità, del clan Metkayina" ha dichiarato l'attrice ai microfoni di Collider.

L'attrice ha poi aggiunto: "Quindi l'idea che qualcosa dall'esterno possa rappresentare una sorta di minaccia è u'idea che, come madre, credo senta istintivamente. Ama la sua piccola tribù. Ama la sua famiglia. Vuole che abbiano la loro libertà e che non siano in alcun modo, suppongo, limitati o minacciati. Per me era importante interpretare questo suo lato".