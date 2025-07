Avatar, James Cameron non ha intenzione di rinunciare alla regia dei prossimi film: "Sono pronto a lavorare"

James Cameron ha parlato del futuro di Avatar, confermando che non ha intenzione di lasciare la regia dei prossimi capitoli della saga a un altro filmmaker.

In un'intervista rilasciata al magazine Empire si si affronta infatti l'argomento della realizzazione dei capitoli che verranno realizzati dopo Fuoco e Cenere.

James Cameron vuole occuparsi di Avatar 4 e 5

Il regista sta per compiere 71 anni e ha dichiarato che ha intenzione di essere impegnato dietro la macchina da presa anche di Avatar 4 e 5. James Cameron ha sottolineato: "Non c'è alcun motivo per non farlo. Sono in salute, sono pronto a lavorare".

James Cameron sul set di Avatar - La via dell'acqua

Il filmmaker ha tuttavia ribadito che prenderebbe in considerazione l'ipotesi di farsi da parte e affidare la conclusione della saga a un collega: "Non escludo la possibilità. Devo realizzarli in modo vigoroso per gestire quel tipo di volume e l'energia richiesta per il lavoro per altri sei o sette anni. Potrei non essere in grado di farlo".

In passato ha affidato a Robert Rodriguez il compito di dirigere Alita - Angelo della battaglia (di cui potete leggere la nostra recensione) e, nel caso in cui non si senta in grado di occuparsi in prima persona dei ciak della conclusione della saga, Cameron ha confermato che troverebbe qualcuno di cui si fida per completare il lavoro sugli script, di cui sarà autore dopo il terzo film, scritto con Rick Jaffa e Amanda Silver.

I fan dovranno comunque attendere per scoprire chi si occuperà degli ultimi due lungometraggi della saga previsti. Avatar 4 arriverà nei cinema solo il 21 dicembre 2029, mentre Avatar 5 debutterà nelle sale americane due anni dopo, il 19 dicembre 2031.

Cosa racconterà il terzo capitolo della saga

Tra alcuni mesi, invece, gli spettatori potranno vedere Avatar: Fuoco e Cenere, di cui è stato presentato da pochi giorni il primo trailer.

Nel film verranno introdotti due nuovi gruppi di Na'vi, tra cui un clan molto aggressivo guidato da Varang (Oona Chaplin). La villain della storia guiderà il suo popolo in una battaglia contro Jake Sully (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldana), e il resto della famiglia al centro dei primi due film.