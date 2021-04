Avatar 2: Kate Winslet spiega "Andare su Pandora è come bere una Kool-Aid"

In Avatar 2, Kate Winslet torna a collaborare con James Cameron a distanza di oltre vent'anni dall'exploit di Titanic. In occasione della sua partecipazione a Lorraine, l'attrice ha raccontato le sue sensazioni sul film in produzione e ha paragonato l'arrivo su Pandora all'esperienza di bere una Kool-Aid, la popolare bibita solubile americana venduta in diversi colori.

Recitare richiede sempre una notevole dose di immaginazione. Lavorare con James Cameron in Avatar 2, probabilmente, triplica la fantasia richiesta a ogni interprete. Kate Winslet ha descritto in tal modo il percorso lavorativo compiuto insieme al regista in occasione delle riprese del sequel di Avatar: "L'aspetto che mi ha maggiormente colpito di Avatar è quello connesso al nostro ambiente e a tematiche quali la deforestazione. Dopo aver visto il primo film, sono rimasta a riflettere per molto tempo. Essere tornata a lavorare con James Cameron è stato straordinario. Essere sbarcata su Pandora insieme a lui e allo straordinario team di creativi è stato come bere una Kool-Aid. A me è successo proprio questo".

In Avatar, James Cameron ha dato vita a un mondo progettato ex-novo. Coinvolgere Kate Winslet è stato abbastanza semplice e l'attrice non ha perso tempo a unirsi alla realizzazione del sequel. Sul set di Avatar 2, Kate Winslet ha anche battuto il record di apnea sott'acqua precedentemente detenuto da Tom Cruise. Per questo motivo, l'attrice si è detta decisamente orgogliosa.

La distribuzione in sala di Avatar 2 è prevista per il 16 dicembre 2022. L'uscita di Avatar 3, invece, al momento, è fissata per il 20 dicembre 2024. Recentemente, Kate Winslet è tornata a recitare in una produzione HBO grazie a Mare of Easttown, disponibile su HBO Max dal 18 aprile.