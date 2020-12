Avatar 2: James Cameron mostra la nave Matador in due nuove foto dal set

Avatar 2 è uno dei film più attesi che saranno distribuiti nei prossimi anni: per alimentare l'hype, James Cameron ha condiviso una nuova foto dal set in cui svela anche la nave d'assalto Matador.

Senza dubbio, Avatar 2 di James Cameron è uno dei film più attesi dai fan di tutto il mondo e, per alimentare l'hype, il celebre regista ha condiviso una nuova foto dal set. Nel 2009, Avatar prometteva di rivoluzionare il cinema - e, per certi versi, è riuscito a mantenere quanto promesso da James Cameron. Il progetto del regista di Titanic, infatti, è noto per aver utilizzato tecnologie mai messe in campo in precedenza e ha dato vita ad un universo creato totalmente da zero. Negli anni scorsi, il regista ha precisato di avere ancora numerose storie da narrare in modo tale da dare vita a ben 5 episodi complessivi. Qualora fossero tutti realizzati, quindi, quello di Avatar sarebbe uno dei franchise dal maggiore costo nella storia del cinema - e gli auguriamo anche dai maggiori incassi.

Come riporta Cinema Blend, attraverso il suo profilo Twitter, James Cameron ha festeggiato l'ultimo giorno di riprese sul set di Avatar 2 condividendo due foto dal set con i suoi fan. Le foto scattate da Jon Landau mostrano un'imbarcazione d'assalto e alcune particolari tecnologie utilizzate.

Dalle foto, è possibile capire l'estrema passione di James Cameron nei confronti del suo mestiere. Il regista di Titanic ha sempre considerato il suo lavoro sulla base della possibilità che offre di sintetizzare metodologie artigianali (si fa per dire. Il termine più esatto da usare sarebbe "scientifiche") e digitali. In precedenza, il regista ha condiviso anche foto sul set che ritraevano Sigourney Weaver e Kate Winslet, che ha definito intensa la sua collaborazione con Cameron.

Avatar 2 porterà i fan nuovamente nel mondo di Pandora, 13 anni dopo gli eventi narrati nel primo film. Jake Sully e Neytiri adesso hanno una famiglia e fanno di tutto per tenere al sicuro la propria specie sebbene si palesi una nuova e pericolosa minaccia per i Na'vi. Per questo motivo, sarà necessario spostarsi ed esplorare parti di Pandora ancora sconosciute.

Avatar 2 sarà distribuito al cinema a partire dal 16 dicembre 2022. Il tempo che ci separa dall'uscita del film di James Cameron è notevole. Speriamo che, per allora, le sale cinematografiche possano tornare a regalare emozioni alle persone di tutto il mondo.