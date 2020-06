Avatar 2, David Thewlis: "Non ho la più pallida idea di come saranno le mie scene"

Il cast di Avatar 2 ha dato il benvenuto a David Thewlis, che nel sequel del kolossal di James Cameron interpreterà un Na'vi. Peccato però che finora è letteralmente tutto ciò che David ci sa dire sul suo personaggio.

Avatar 2: uno dei primi concept art ufficiali del film di James Cameron

Intervistato da Total Film, infatti, Thewlis ha raccontato quel po' che è riuscito ad afferrare dal lavoro svolto finora sul set:

"Non ho la più pallida idea di come saranno le mie scene perché ci sono qualcosa come 16 tizi nella stanza con delle videocamere, ma girano solo delle inquadrature di riferimento per Jim a cui potrà dare un'occhiata in un secondo momento. Quello che stanno girando non finirà mai sullo schermo, ciò che viene filmato in realtà è ovviamente su questi sensori. Ce ne sono circa 200 nella stanza, e stanno lì a far le loro cose" ha rivelato l'attore di Harry Potter e Wonder Woman.

"Io interpreto un Na'vi, sono uno di quei cosi blu, che non è che avessi proprio afferrato al primo incontro con Jim. Sono rimasto decisamente sorpreso quando mi ha offerto il ruolo" ammette Thewlis "Sono estremamente curioso di vedere quale sarà il mio aspetto, perché hanno l'abilità di farlo somigliare un po' alla persona stessa. È fantastico!".

Avatar 2 vedrà di nuovo come protagonisti Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana), che a quanto pare dovrebbero aver messo su famiglia su Pandora. La pellicola dovrebbe uscire al cinema il 17 dicembre del 2021, con le altre a seguire nello stesso periodo dei successivi anni.