Avalon, Neve Campbell e Steven Pasquale nella nuova serie di David E. Kelley

Avalon è il titolo della nuova serie tv di ABC targata David E. Kelley, ma chi saranno i suoi protagonisti? A quanto pare Neve Campbell e Steven Pasquale.

La star di Scream Neve Campbell e l'attore di Alien vs. Predator 2 Steven Pasquale sono i protagonisti scelti da David E. Kelley (Ally McBeal, The Practice - Professione Avvocati) per la nuova serie tv in sviluppo per ABC basata sull'omonimo racconto breve di Michael Connelly.

Nella sua seconda collaborazione con Kelly e Connelly dopo Avvocato di Difesa, Campbell (che continuerà comunque ad apparire come guest star nella seconda stagione di Avvocato di Difesa) interpreterà la Detective Nicole "Nic" Searcy del dipartimento dello Sceriffo di Avalon, cittadina dell'isola di Santa Catalina.

"Un'isola con una popolazione locale che dà il benvenuto a più di 1 milione di turisti l'anno, ed ogni giorno all'arrivo dei traghetti, centinaia di potenziali nuove storie approdano sull'isola. E la Detective Searcy sarà coinvolta in un mistero che potrebbe rivoluzionare la sua carriera e che metterà in discussione tutto ciò che sa su se stessa e sull'isola" si legge su Deadline.

Nessun poliziotto che vuole fare carriera vorrebbe essere trasferito sull'isola di Santa Catalina, ma la forte etica professionale e morale di Nic la portano ad essere assegnata a questo luogo che, scoprirà presto, avrà fortemente bisogno delle sue abilità da detective.

Pasquale, invece, sarà un altro Detective, ma della contea di Los Angeles, il Detective William Claypool: "Intelligente, testardo e affabile, Claypool viene chiamato a Catalina per investigare una terrificante scoperta avvenuta sull'isola".

Avalon è creata e prodotta da Kelley, che ne ha scritto il pilot, e Connelly. La serie ha già ricevuto un ordine per una stagione completa.