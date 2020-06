Ava: Jessica Chastain e Colin Farrell nel trailer del violento action

Jessica Chastain è una killer senza scrupoli nel trailer di Ava, film di Tate Taylor che vede nel cast anche Colin Farrell, Joan Chen e John Malkovich. Il film è stato finalmente completato dopo una serie di traversie produttive che hanno visto il regista Matthew Newton sostituito da Tate Taylor per via delle accuse di violenze domestiche piovute sulla sua testa.

In Ava, Jessica Chastain interpreta Ava, un'assassina che lavora per una misteriosa organizzazione con il compito di eliminare personaggi di alto profilo. I suoi colleghi, tra cui troviamo John Malkovich e Colin Farrell, cominciano a preoccuparsi quando la killer inizia a parlare un po' troppo con le sue potenziali vittime. Quando l'ultima missione fallisce, Ava si ritrova a dover combattere per salvare la pelle da molteplici minacce.

Nel cast di Ava anche Common, Jess Weixler e Geena Davis.