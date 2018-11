Eve: Jessica Chastain nella prima foto dell'action movie

Eve mostrerà Jessica Chastain nel ruolo di una letale assassina e Voltage Pictures ha ora condiviso online la prima immagine della protagonista nell'action drama diretto da Tate Taylor, con cui aveva già collaborato in occasione di The Help.

Nel lungometraggio la protagonista Eve viaggia per il mondo per compiere le sue missioni mortali, ma quando uno dei suoi incarichi va pericolosamente storto, la donna deve combattere per la propria sopravvivenza.

Nel cast ci sono anche Colin Farrell, Common, John Malkovich, Geena Davis e Joan Chen.

Jessica è inoltre coinvolta nel progetto in veste di produttrice esecutiva insieme a Nicholas Chartier e Dominic Rustam della Voltage Pictures e Kelly Carmichael della Freckle Films.