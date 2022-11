Autumn Beat, su Prime Video in streaming da oggi

Prime Video ha appena reso disponibile Autumn Beat, il nuovo film Original italiano di Antonio Dikele Distefano, in streaming per tutti gli utenti abbonati.

Amazon Prime Video ha appena reso disponibile Autumn Beat, il nuovo film Original italiano di Antonio Dikele Distefano, in streaming per tutti gli utenti abbonati a partire da oggi 10 novembre 2022.

Autumn Beat vede il debutto alla regia dello scrittore, autore e sceneggiatore Antonio Dikele Distefano, scritto insieme a Massimo Vavassori, ed è un profondo e commovente ritratto della seconda generazione di neri italiani. La pellicola è un racconto di formazione che segue la storia di Tito e Paco, due fratelli cresciuti a Milano con lo stesso sogno: sfondare nel mondo del rap e farsi sentire attraverso la musica.

Autumn Beat: un'immagine

Paco è un performer nato e Tito sa scrivere come nessun altro, sembrano destinati al successo ma l'ambizione, la vita e l'amore per la stessa donna metteranno alla prova il loro legame, in un'emozionante storia lunga tre decenni. Il film è interpretato da Hamed Seydou, Abby 6ix, Geneme, Juliet Joseph, Dylan Magon, Mohamed Diallo, Marco Renna, Mamy Seny Gueye, Francesco Danquah e Mafoku Michelle Cloe Kengne, con la partecipazione straordinaria di Guè e la presenza di alcuni tra i nomi più interessanti della scena rap italiana.

Autumn Beat è co-prodotto in Italia da Marco Cohen, Daniel Campos Pavoncelli, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito per Indiana Production e da Amazon Studios. Prime Video ha inoltre siglato con Dikele un Creative Overall Deal, un accordo di collaborazione tutto da scoprire.