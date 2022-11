Autumn Beat, Antonio Dikele Distefano: "L'originalità? Oggi è importante essere veri"

Musica e cinema. Il rap a legare gli eventi, in mezzo due fratelli e i neri italiani di seconda generazione. Più su, le guglie di Milano, care ad Antonio Dikele Distefano che, in Autumn Beat, racconta l'epopea famigliare e musicale di Paco e di Tito, interpretati da Abby 6ix e Hamed Seydou. Il film, targato Prime Video, mette al centro la vicenda di due fratelli musicisti rap. Uno eccezionale nella performance, l'altro con il talento per la scrittura. Entrambi vorrebbero sfondare, ma prima devono fare i conti con il destino e con la vita.

Autumn Beat: una foto dal set

Nel film la musica è, inevitabilmente, la protagonista assoluta: se da una parte c'è il rap e l'hip-hop, dall'altra colpisce molto la parte strumentale della colonna sonora. "Quando sono andato dal pianista Federico Alabanese ho chiesto a lui una sorta di valzer vicino a quello che sentiamo ne In the Mood for Love di Wong Kar-Wai", ci dice Antonio Dikele Distefano nella nostra video intervista: "È una musica che torna sempre, e ci siamo messi a ragionare su questa traccia. Un valzer che doveva avere lo stesso mood ma cambiare poi in base ai tre atti del film".

La video intervista ad Antonio Dikele Distefano, Abby 6ix, Genoma e Hamed Seydou

Oltre a Abby 6ix e Hamed Seydou, nel cast di Autumn Beat c'è anche Geneme, che interpreta Ife. Le chiediamo quanto sia difficile oggi far sentire la propria voce, oltre a quanto sia complicato essere originali in un mondo che potrebbe già aver detto tutto. "Bisogna partire dal principio che l'opinione degli altri non deve essere per forza qualcosa di importante. La ricerca della definizione altrui non è qualcosa a cui ambire". Sulla stessa scia Abby 6ix, rapper oltre che attore. "Venendo dal rap so bene che c'è un retaggio che ci vuole tutti uguali. Non è così, perché bisogna guardare al modo in cui vengono dette le cose". Il regista, invece, spiega: "Non importa essere originali ma veri. Tutti copiamo, tutti citiamo. Ma è la verità a pagare di più".

Tra Tupac e Kanye West

Autumn Beat: un'immagine del film

L'inizio di Autumn Beat, prima di un salto temporale, è ambientato nel 2011. Il rap era diverso, e anche la sua relativa concezione. "Il 2016 è stato un anno fondamentale. Il rap è diventato il nuovo pop, almeno internazionalmente parlando", spiega Abby 6ix. "Un artista che mi ha ispirato? Non so se mi ha cambiato la vita, ma Lil Darkie mi ha ispirato e mi ha fatto vedere le cose in modo diverso. E poi Tupac. Oggi riascolto i suoi brani, leggo i suoi testi per farmi ispirare. È roba bellissima sempre". A proposito di idoli musicali, Genoma ci dice che "Con il rap potrei fare difficoltà, e allora dico René Aubry". Il pensiero di Antonio Dikele Distefano è invece per "Kanye West. Lui ogni volta è ispirazione. Un genio, nonostante stia vivendo un momento difficile. Ma Kanye è la cosa più bella successa alla musica, da sempre".