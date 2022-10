Austin Powers 4: Mike Myers vorrebbe realizzare il sequel

Mike Myers, in una recente intervista, ha svelato che sarebbe felice di realizzare Austin Powers 4 e continuare le divertenti avventure del personaggio che ha debuttato sul grande schermo alla fine degli anni '90 come parodia dei film con protagoniste le spie.

L'attore era ospite del talk show condotto da Jimmy Fallon quando ha parlato del possibile ritorno del franchise.

Rispondendo a una domanda del conduttore su un potenziale quarto film con al centro Austin Powers, Mike Myers ha dichiarato: "Non ho niente da annunciare. Non posso confermare o smentire l'esistenza o la non esistenza di un tale progetto".

La star ha però aggiunto: "Sì, mi piacerebbe farlo, ovviamente, è divertente... Ho tre ragazzini sotto l'età di 11 anni. Sono stato super, super impegnato nell'essere un papà... Vedrò cosa posso fare".

Da anni si parla della possibilità che venga realizzato un ulteriore sequel dopo Austin Powers in Goldmember, arrivato nelle sale nel luglio 2002, in grado di incassare oltre 670 milioni di dollari ai box office.