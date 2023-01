Austin Butler usa ancora la biografia di IMDb scritta dai suoi genitori nel 2007

Austin Butler ha ricevuto la sua prima nomination all'Oscar questo martedì ma online il suo passato sembra ancora incredibilmente "vicino": la biografia IMDb dell'attore 31enne è stata scritta nel 2007 dai suoi "genitori orgogliosi", David Butler e dalla sua defunta mamma Lori Butler, ed è ancora visibile sul sito dopo tutti questi anni.

Secondo i suoi genitori, "il primo ruolo di Butler è stato 'Toby' nell'episodio di Hannah Montana 'Oops, I Meddled Again' nel 2006. Il suo primo ruolo da protagonista è stato in Zoey 101 (2005), come 'Dannifer' o 'Wrong Danny'". Il suo ruolo in Hannah Montana nel 2007 era piccolo, ma molto divertente; e poi ha avuto modo di lanciare popcorn su Miley Cyrus".

La star ha spiegato durante un'intervista con Vogue lo scorso aprile che i suoi genitori "hanno divorziato amichevolmente" quando aveva sette anni e che lui e sua sorella maggiore, Ashley, "si sono mossi fluidamente" tra le rispettive case per tutta la loro infanzia.

Austin Butler ha parlato con affetto di questo periodo e ha ricordato sua madre, morta di cancro nel 2014, presentando il Saturday Night Live lo scorso dicembre: "Alcuni dei miei ricordi preferiti sono quelli in cui guardavo SNL con lei ogni settimana. Anche se ero molto timido quando ero con lei facevo qualsiasi cosa per farla ridere. Facce e voci ridicole. Essere sciocco con lei è ciò che mi ha fatto uscire dal mio guscio e mi ha fatto iniziare a recitare. Mia madre non è più con noi, ma ho pensato molto a lei questa settimana, immaginando quanto sarebbe orgogliosa di suo figlio, che prima non era in grado di ordinare da mangiare al ristorante e ora è in piedi su questo palco."