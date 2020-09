Auguri per la tua morte 3: svelato il titolo di lavorazione e i primi dettagli

Auguri per la tua morte 3, nonostante gli incassi deludenti del secondo capitolo, dovrebbe essere realizzato e il regista Christopher Landon ne ha ora rivelato il titolo di lavorazione e i primi dettagli della trama.

Il ritardo nella produzione del terzo capitolo della storia non dovrebbe comunque impedire del tutto la realizzazione del progetto.

Christopher Landon ha dichiarato: "L'idea per il terzo film è che non sia ambientato nella stessa giornata, potrebbe essere un grande spoiler. Quindi potrebbe accadere più tardi. Non stiamo lottando contro il tempo. Gli altri film sono stati difficili da girare perché erano ambientati nello stesso giorno, obbligando tutti ad avere lo stesso aspetto e ad essere sempre uguale. Non c'è pressione...".

Il filmmaker ha poi spiegato con che titolo si sta sviluppando il terzo Auguri per la tua morte: "Immagino di poter dire il titolo senza far arrabbiare tutti. Non ha il 3 nel titolo. Ma è chiamato Happy Death Day To Us (Buon giorno della morte a noi). Questo è il titolo di lavorazione".

I primi due film erano ambientati durante il compleanno della protagonista e nel secondo la giovane riusciva a capire come fuggire dal loop temporale. Il regista ha inoltre aggiunto che l'idea per il terzo film si adatta bene a questo periodo apocalittico.

Christopher Landon ha infine spiegato a Empire che spera nel sostegno dei fan di Auguri per la tua morte: "Ho scritto l'idea per il terzo film un po' di tempo fa. Penso che siamo tutti entusiasti all'idea perché è diverso dagli altri due, quindi stiamo semplicemente incrociando le dita e sperando che i nostri fan continuino a crescere, aspetto che ho amato osservare nel corso degli anni, vedendo sempre più persone che scoprono entrambi i film. Quindi chi sa quando potremo girarlo? Potrebbe esserci un momento che sembra giusto e speriamo accada presto".