Auguri per la tua morte 3, che fine ha fatto il nuovo capitolo? Il regista aggiorna

Probabilmente nessuno desidera vedere un terzo capitolo di Auguri per la tua morte più del regista Christopher Landon, il quale ha recentemente confermato di aver scritto un trattamento per il progetto, anche se non si è impegnato a scrivere una sceneggiatura completa poiché non c'è ancora un via libera ufficiale.

I fan hanno chiesto a Landon informazioni sul terzo film, che era stato anticipato da una scena post-credits in Ancora auguri per la tua morte e un'altro fattore determinante è che Landon non si stanca mai di tutto l'amore che i fan gli dimostrano e incoraggia addirittura il pubblico a continuare a mostrare il proprio sostegno.

L'ultimo film è stato un grande successo al box-office, ma inferiore alle aspettative, dato che ha incassato la metà dell'originale, il che ha impedito l'immediato via libera alla produzione di un terzo capitolo della storia.

Ancora auguri per la tua morte: il killer è in azione

In che direzione andrà Auguri per la tua morte 3?

"Posso dire che ho scritto un trattamento. Non ho scritto la sceneggiatura, perché non scriverei mai una sceneggiatura senza che venga approvato tutto", ha confermato Landon mentre si trovava al New York Comic Con quando gli è stato chiesto dell'attuale stato del terzo film. "Ecco la cosa bella: è un film più grande e non è ambientato nello stesso giorno dei due film precedenti. Questo è il più grande spoiler che ho fatto".

Auguri per la tua morte 3: svelato il titolo di lavorazione e i primi dettagli

Per quanto riguarda l'eventualità che i fan smettano di assillare Landon sui social, il regista ha dichiarato: "Non lo odio affatto. Lo adoro, sono assolutamente favorevole. Voglio che la gente continui a chiedermelo, perché sento che se continueranno, potremmo davvero realizzarlo".

Il primo Auguri per la tua morte, uscito nel 2017, seguiva Tree (Jessica Rothe) mentre veniva pedinata e uccisa il giorno del suo compleanno, per poi svegliarsi quella mattina e rivivere gli eventi della giornata. Tree sfrutta questa inaspettata opportunità per cercare di rintracciare gli indizi che potrebbero rivelare chi l'ha uccisa. Dopo aver identificato e sventato l'assassino, Ancora auguri per la tua morte ampliava quel mondo per esplorare come Tree fosse finita in questo loop temporale, lasciando intendere che questo era solo l'inizio di un universo ancora più vasto.