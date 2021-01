Audrey Hepburn: un documentario svela il grande trauma infantile dell'attrice

L'infanzia difficile di Audrey Hepburn, compreso il trauma legato a suo padre, viene raccontata in un nuovo documentario, Audrey: More Than an Icon.

Audrey: More Than an Icon è il nuovo documentario dedicato ad Audrey Hepburn nel quale verrà raccontata la vita dell'attrice ed il suo lato più intimo e privato, compreso il trauma che l'ha vista protagonista quando era ancora una bambina.

Audrey Hepburn splendida protagonista di Colazione da Tiffany

Sono trascorsi quasi trent'anni dalla scomparsa di Audrey Hepburn ma l'attrice di Colazione da Tiffany è ancora celebrata come una delle star più amate di Hollywood. Non tutti sanno, però, che durante la sua infanzia l'attrice ha fatto i conti con un duro colpo al cuore. Questo e molto altro, riguardante la vita di Herpburn, viene raccontato in Audrey: More Than an Icon, il documentario che contiene interviste fatte a coloro che la conoscevano meglio, incluso il figlio Sean Ferrer. In un'intervista mai ascoltata prima, l'attrice stessa spiega che suo padre, Joseph Victor Anthony Ruston, l'ha abbandonata quando aveva solo 6 anni, descrivendo l'assenza del genitore come un trauma che ha lasciato un segno indelebile dentro di lei.

Emma Ferrer, nipote dell'attrice, ha dichiarato: "Mio padre ha detto di mia nonna che il segreto da lei meglio custodito era la tristezza. Mi rattrista pensarci. Penso davvero che volesse solo amore ed essere amata. Penso che l'abbia ottenuto nella sua vita, ma non credo che l'abbia ottenuto da molte persone. Sai, è triste per la donna più amata nel mondo avere una tale mancanza di amore".

Colazione da Tiffany: Audrey Hepburn in un'immagine tratta dal film

Come riportato dal Daily Mail questa settimana, il documentario racconta che l'attrice di Vacanze romane è cresciuta durante la seconda guerra mondiale ed ha sofferto la fame mentre era costretta a nascondersi dai nazisti. Hepburn visse con sua madre dopo che suo padre, un sostenitore del movimento fascista, se ne andò giorni prima dell'inizio della seconda guerra mondiale, nel 1939. "I miei genitori hanno divorziato quando avevo 6 anni", ha detto la stessa attrice, ammettendo: "Certamente è rimasto con me per il resto della mia vita. Mio padre che ci ha lasciati mi ha resa insicura, forse per tutta la vita".

Audrey Hepburn, scomparsa a 63 anni per colpa di un cancro, ha detto che sua madre, Ella van Heemstra, le raccontava che il padre fosse "andato via per un viaggio" e non credeva che sarebbe mai tornato. "Pensavo che mia madre non avrebbe mai smesso di piangere", ha ricordato l'attrice. "Singhiozzava tutta la notte. La sentivo piangere nella stanza accanto. Volevo solo provare a stare con lei. Mi mancava terribilmente dal giorno in cui è scomparso. Quando sei bambino non puoi capire del tutto. C'è quel senso di impotenza che non ti fa capire, sai solo che papà se n'è andato. È stato il primo grande colpo che ho ricevuto da bambina. È stato uno dei traumi che mi ha lasciato un segno molto profondo".

Il documentario rivela inoltre che, nel 1964, Hepburn ha espresso il desiderio di ricongiungersi con suo padre. "La curiosità ha preso il sopravvento. Volevo sapere dov'era, se fosse ancora vivo. Tramite la Croce Rossa, ho trovato dov'era mio padre, si trovava in Irlanda". Un amico di Hepburn, il fotografo John Isaac, ha raccontato che l'incontro l'ha lasciata devastata. "Quando mi raccontava come era andata piangeva. Ha detto che lui era così freddo. Non l'ha ricevuta e ha detto che quello le fece davvero male".

Nel 1968, Hepburn decise di sospendere la sua carriera a Hollywood per concentrarsi sulla sua famiglia. "È stata una decisione molto consapevole e, per certi versi, egoista", ha detto Hepburn. "Mi ha reso felice stare a casa con i miei figli. Non è stato un sacrificio perché pensavo che avrei dovuto prendermi cura di loro. Quella sensazione di famiglia è estremamente importante. Penso che sia essenziale. Ho imparato da bambina che è terribilmente importante per un bambino avere un padre, perché mio padre è stato tagliato fuori, o lui stesso si è tagliato fuori, ed ero disperata". L'attrice di My Fair Lady ha quindi concluso dicendo: "Se avessi potuto vederlo regolarmente, avrei sentito che mi amava e avrei avuto un padre. Diventi molto insicura riguardo all'affetto ed hai un enorme desiderio di darlo ai tuoi figli".