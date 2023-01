Audition: il trailer in esclusiva del film di Takashi Miike che tornerà in sala grazie a Wanted

Il film Audition, realizzato nel 1999 da Takashi Miike, tornerà in sala grazie a Wanted; ecco il trailer in esclusiva dell'evento in programma il 16, 17 e 18 gennaio.

Il film cult giapponese Audition arriverà nelle sale italiane, grazie a Wanted, per la prima volta dal debutto avvenuto nel 1999, nelle giornate del 16-17-18 gennaio, con delle proiezioni evento di cui potete vedere in anteprima il trailer, in esclusiva su Movieplayer.

Nel video si possono vedere alcune delle scene del lungometraggio, accompagnate dai giudizi pieni di entusiasmo della stampa internazionale.

Diretto da Takashi Miike e basato sul romanzo di Ryu Murakami, Audition è considerato uno dei migliori film del regista, che l'ha consacrato in tutto il mondo.

Al centro della storia c'è Shigeharu Aoyama (Ryo Ishibashi), un uomo giapponese di mezz'età vedovo da sette anni. Su consiglio di un amico decide di trovare una nuova moglie (Eihi Shiina) con un sotterfugio, ma talvolta le prime impressioni possono rivelarsi tragicamente sbagliate. La donna-ragno del film - tanto seducente quanto terrificante - sconvolse e sconvolge ancora gli spettatori di tutto il mondo.

Miike, parlando della sua opera, aveva dichiarato: "Volevo fare un film che gli spettatori si sarebbero pentiti di aver visto. Il film è pericoloso, ma meno pericoloso dell'essere un essere umano".

Audition, uscito per la prima volta nel 1999, è diventato il fenomeno del festival di Rotterdam di quell'anno, conferendogli una visibilità internazionale senza precedenti.

Blade of the Immortal e il mare di cadaveri di Takashi Miike

La sinossi è la seguente:

Shigeharu Aoyama, un produttore cinematografico vedovo da sette anni, accetta il consiglio del collega Yoshikawa, di organizzare un'audizione per un film immaginario per trovare una nuova moglie. Ritiene di averla trovata quando si imbatte in Asami Yamasaki, una giovane donna dolce e intelligente. Si innamora immediatamente di lei e, senza rivelare il suo sotterfugio, inizia una relazione con lei. Durante un fine settimana romantico al mare, Asami scompare. Aoyama si mette alla ricerca della ragazza, scoprendone un segreto angosciante: il suo coinvolgimento nella scomparsa e nell'omicidio di diverse persone. Quando inizia a capire la vera personalità di Asami, questa ricompare e tutto si trasforma in un incubo...