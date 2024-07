Kevin Bacon ha cercato di realizzare un remake americano di un classico di Takashi Miike

Kevin Bacon aveva un sogno nel cassetto ma non è riuscito a realizzarlo. In una recente intervista durante il tour promozionale di MaXXXine, l'attore ha svelato un progetto che avrebbe voluto portare sul grande schermo.

Come accaduto spesso per altre star che hanno fatto i conti con film che non hanno mai visto la luce del sole, anche uno degli attori più prolifici di Hollywood come Kevin Bacon ha dovuto desistere dal concretizzare un'idea rimasta solo sulla carta.

Dal Giappone agli USA

Per anni, Kevin Bacon ha cercato di realizzare un remake americano dell'horror giapponese Audition ma non è mai riuscito a portarlo a termine. L'attore era un grande fan del cult sanguinolento di Takashi Miike uscito nel 1999, e voleva girarne una versione in lingua inglese.

Eihi Shiina in un primo piano di Audition

"Ho davvero cercato per molti anni di farne una versione americana e non ci siamo mai riusciti. È stato difficile per molte ragioni. Ero vicino nel realizzarlo ma non ce l'abbiamo fatta del tutto. Ma è un grande film" ha ribadito Bacon.

L'attore ha realizzato l'intervista insieme alla sua co-star Elizabeth Debicki, che ha confessato di essere terrorizzata dagli horror. Bacon ha sottolineato:"La spaventerebbe a morte [il remake]. E tra l'altro sarebbe incredibile in quel ruolo". Un assist accolto subito dalla collega:"Chiamerò subito il mio agente!".

Audition racconta la storia di un vedovo che inscena provini femminili per trovare una nuova moglie, con conseguenze disastrose. Nel 2014, era stato segnalato un remake americano ma non è chiaro se quella versione fosse collegata a Bacon. In MaXXXine, Kevin Bacon interpreta un losco investigatore privato che segue il personaggio principale del film, Maxine Minx, nella Hollywood degli anni '80.

La preparazione per MaXXXine ha richiesto una buona dose di navigazione:"Ho cercato su YouTube e guardato poliziotti di New Orleans, politici della Louisiana, cose del genere. Lo trovo divertente e ispiratore".