Audace colpo dei soliti ignoti: stasera su Rai3 il film con Vittorio Gassman e Claudia Cardinale

Ancora un sabato di risate stasera su Rai3 dove, alle 21:30, arriva Audace colpo dei soliti ignoti, sequel del più famoso I soliti ignoti, diretto l'anno successivo da Nanni Loy che riporta sul grande schermo molti dei vecchi protagonisti.

Torna la sgangherata banda di ladruncoli romani, con a capo Peppe er Pantera (Vittorio Gassman), che viene ingaggiata da Virgilio il milanese (Riccardo Garrone) per realizzare un colpo grosso a Milano: svaligiare un furgone con l'incasso del Totocalcio. Nonostante l'organizzazione apparentemente perfetta, naturalmente non tutto può filar liscio e gli improvvisati rapinatori finiscono per mettersi ancora nei guai.

Visto il successo del primo capitolo, i produttori cercano il sequel, che arriva esattamente un anno dopo rispetto al primo I soliti ignoti. Certo, la regia di Nanni Loy è molto più leggera rispetto a quella di Mario Monicelli ma la commedia mantiene comunque un buon ritmo, ancora splendidamente sostenuto dal cast di caratteristi più unico che raro: Vittorio Gassman, Renato Salvatori, Riccardo Garrone, Nino Manfredi, Carlo Pisacane, Tiberio Murgia, Claudia Cardinale, Gastone Moschin ed Elena Fabrizi sono solo alcuni dei nomi.