Aubrey Plaza nel cast di The White Lotus 2

Aubrey Plaza farà parte del cast di The White Lotus 2, la seconda stagione della serie prodotta per HBO.

Tra gli interpreti degli episodi ci saranno anche Michael Imperioli e, anche se per ora non c'è una conferma ufficiale, Jennifer Coolidge.

Nella serie The White Lotus l'attrice Aubrey Plaza avrà la parte Harper Spiller, una donna in vacanza con il marito e i suoi amici.

La storia al centro delle nuove puntate dello show si svolgerà in un altro resort della catena introdotta nella prima stagione che si svolgeva alle isole Hawaii.

Aubrey tornerà quindi sul piccolo schermo dopo essere stata una star di Parks and Recreation. Tra i suoi progetti per il piccolo schermo ci sono anche la serie drammatica Olga Dies Dreaming, prodotta per Hulu, e lo show animato Little Demon.

La serie The White Lotus è stata creata da Mike White che lavora come sceneggiatore, regista e produttore esecutivo.