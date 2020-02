Atypical: Netflix rinnova la serie per una quarta stagione, l'ultima

La serie Atypical ha ottenuto da Netflix il rinnovo per una quarta stagione, che sarà anche l'ultima a essere prodotta.

Il video ripercorre infatti alcune delle scene più importanti delle puntate messe a disposizione in streaming qualche mese fa, anticipando che la storia giungerà alla sua conclusione con i dieci episodi che verranno prodotti.

Atypical è una storia di crescita personale raccontata dal punto di vista di Sam (Keir Gilchrist), un ragazzo affetto da sindrome dello spettro autistico di 18 anni alla ricerca di amore ed indipendenza. Mentre Sam intraprende un viaggio divertente ed emozionante alla ricerca di se stesso, anche i membri della sua famiglia devono fronteggiare grandi cambiamenti nella propria vita personale e cercare di rispondere ad una domanda fondamentale: che cosa significa davvero essere "normali"?

Jennifer Jason Leigh interpreta la madre di Sam, Elsa, che si trova su un sentiero di profondo cambiamento mentre il figlio cerca la sua indipendenza. Michael Rapaport interpreta il padre di Sam, Doug, un uomo che vuole capire meglio il figlio ed entrare in contatto con lui. Brigette Lundy-Paine interpreta la sorella sconclusionata di Sam, Casey, mentre Amy Okuda è la sua terapista, Julia.