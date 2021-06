Atypical 4: il teaser trailer anticipa l'uscita della nuova stagione della serie Netflix

Il teaser trailer di Atypical 4 anticipa cosa succederà nella quarta ed ultima stagione della serie TV con Keir Gilchrist e Jennifer Jason Leigh, in uscita il 9 luglio su Netflix.

Nelle scorse ore, è stato rilasciato il teaser trailer della nuova stagione di Atypical, la serie incentrata su Sam Gardner (Keir Gilchrist), un giovane che soffre di un disturbo dello spettro autistico. Il filmato in questione mostra Sam mentre si trasferisce in una nuova casa, facendo un ulteriore passo verso l'indipendenza. Sua madre, Elsa (Jennifer Jason Leigh), non nasconde quanto sia orgogliosa di lui ma, allo stesso tempo, avvisa Sam che lo chiamerà ogni notte. Come se lasciare la casa della sua famiglia e andare al college non fosse già abbastanza stressante, Sam dovrà affrontare anche l'esame accademico mentre cerca di capire cosa vuole veramente per il suo futuro.

La prima stagione di Atypical ha anche ricevuto alcune critiche per la mancanza di persone realmente autistiche nel cast e nella troupe. Per questo motivo, a partire dalla stagione 2, la serie ha assunto scrittori e attori autistici. Questa decisione ha portato Atypical a favorire l'inclusione anche dietro le telecamere e il fatto di abbracciare una maggiore diversità ha aiutato la serie a ricevere recensioni straordinariamente positive.

La quarta stagione di Atypical sarà composta da 10 episodi di mezz'ora ciascuno, con il creatore Robia Rashid che tornerà come showrunner. La serie è prodotta da Rashid, Mary Rohlich e Seth Gordon. Il cast della quarta stagione include Brigette Lundy-Paine, Michael Rapaport, Amy Okuda, Jenna Boyd, Graham Rogers, Fivel Stewart, Nik Dodani, Tal Anderson, Domonique Brown, Naomi Rubin, Kimia Behpoornia e Sara Gilbert. Di seguito, la sinossi della quarta stagione di Atypical: "Atypical racconta la storia di Sam Gardner (Keir Gilchrist), un giovane autistico in cerca di amore e indipendenza. Nella quarta ed ultima stagione, ogni personaggio affronta una sfida che non ha aveva previsto e Sam punta ad un obiettivo quasi impossibile".