Atto di forza, Arnold Schwarzenegger: "La produzione non mi voleva nel film"

Total Recall compie 30 anni dalla sua release e Arnold Schwarzenegger ricorda che ha rischiato di non essere il protagonista visto che la produzione non lo voleva.

30 anni fa, nel 1990, arrivava al cinema Atto di forza, film cult che tutti ricordano soprattutto per la presenza di Arnold Schwarzenegger come protagonista. Il divo austriaco ha ricordato, però, che la produzione non lo voleva nel film.

Atto di forza: Arnold Schwarzenegger in tutto il suo splendore

Diretto da Paul Verhoeven, Atto di forza è l'adattamento del racconto Ricordiamo per voi di Philip K. Dick, maestro della fantascienza letteraria, i cui diritti cinematografici erano detenuti da Dino De Laurentiis che all'inizio non lo voleva come protagonista del film, come ha raccontato la star in un'intervista a The Ringer:

"Ho cercato quel film per anni. Ce l'aveva Dino De Laurentiis e mi diceva sempre: "Schwarzenegger, io ti voglio per Conan, non mi piaci in Atto di forza, ho Jeff Bridges!".

Ma com'è stato possibile, allora, che Arnold Schwarzenegger avesse la parte di Douglas Quaid? Perché Dino De Laurentiis perse i diritti che furono ceduti alla Carolco, la quale cominciò la produzione del film scegliendo l'attore per la parte principale.

Atto di Forza segue la storia dell'operaio edile Douglas Quaid (Arnold Schwarzenegger) che sogna di visitare Marte e si rivolge alla Rekall, una compagnia che fornisce falsi ricordi ai propri clienti. La cosa prende presto un piega fatale e l'uomo è costretto a darsi alla fuga.

