Atto di forza: Arnold Schwarzenegger ricorda la brutta ferita che si è procurato sul set

Essere una action star, a volte, può rivelarsi più pericoloso del previsto; ne sa qualcosa Arnold Schwarzenegger che ricorda ancora la brutta ferita procuratasi sul set di Atto di forza.

Atto di forza: Arnold Schwarzenegger in tutto il suo splendore

Atto di forza compie 30 anni e il divo Arnold Schwarzenegger lo celebra in un'intervista a Yahoo! Entertainment ricordando la ferita che si è procurato nella scena in cui infrange il finestrino di un treno con una pistola:

"Non hanno fatto esplodere il finestrino prima che lo colpissi con la pistola, perciò mi sono fatto un profondo taglio al polso. In pausa pranzo, verso mezzanotte, visto che erano riprese in notturna, mi hanno dato i punti. Dopo di che hanno nascosto la fasciatura e ci ho messo sopra il giacchetto in modo che non si vedesse niente".

Il sangue versato da Schwarzy è servito a qualcosa visto che Atto di forza si è rivelato una hit al box office e un successo di critica. Ad oggi è considerato uno dei migliori film mai interpretati da Schwarzenegger oltre a essere uno dei migliori action di sempre.