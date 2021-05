Attack the Block 2: John Boyega farà parte del cast del sequel

Attack the Block 2 verrà realizzato e l'attore John Boyega farà parte del cast del sequel diretto da Joe Cornish.

Il progetto rivedrà al lavoro il team originale che ha realizzato il primo film dieci anni fa.

In Attack the Block - Invasione aliena Moses, il personaggio interpretato da John Boyega, faceva collaborare i suoi amici per affrontare un gruppo di extraterrestri ostili che cercavano di prendere il controllo del suo quartiere.

Joe Cornish sarà regista e sceneggiatore del sequel, oltre a far parte del gruppo di produttori al lavoro che comprende Boyega, Nira Park e James Wilson, già collaboratori in occasioni del primo lungometraggio.

John Boyega ha dichiarato: "Dieci anni fa è stato distribuito nelle sale Attack the Block e da allora molte cose sono cambiate. Sono eccitato all'idea di vedere questa storia ritornare nelle strade di Londra. Moses è rimasto uno dei miei personaggi preferiti che ho interpretato e riportarlo sugli schermi è un enorme onore".

Cornish ha aggiunto: "Sono elettrizzato nell'annunciare ufficialmente il ritorno nel mondo di Attack The Block in occasione del decimo anniversario dell'uscita del film. Non vedo l'ora di lavorare di nuovo con John, proponendo agli spettatori una fetta ancora più grande dell'azione che coinvolge gli alieni".