Attack the Block 2, Joe Cornish aggiorna: "Deve essere perfetto come il primo film"

Nel corso di una recente intervista concessa a Deadline, Joe Cornish ha fornito alcuni aggiornamento sui suoi futuri progetti, tra cui l'atteso sequel di Attack the Block.

Il film sarà co-prodotto insieme alla UpperRoom Productions di John Boyega, star del cult fantascientifico uscito nel 2011 e che dovrebbe tornare anche nel sequel.

"È passato molto tempo tra Attack the Block e il mio secondo film, quindi sto cercando di concentrarmi un po' di più sul mantenimento di altri progetti in fase di sviluppo mentre faccio cose", ha dichiarato Cornish. "Il primo Attack the Block è stato realizzato in completa segretezza, così abbiamo avuto il tempo di farlo al meglio. Ora siamo nel bel mezzo di quel processo.

"John e io abbiamo una bozza molto dettagliata e stiamo facendo ricerche per capire la realtà che poi fonderemo con questa fantasia fantascientifica. Andiamo nel mondo reale con brillanti ricercatori e troviamo persone le cui vite si intersecano con i personaggi per ottenere i dettagli e il realismo. È una co-produzione e ci prenderemo tutto il tempo necessario per ottenere il risultato che vogliamo".

Attack the Block 2: John Boyega farà parte del cast del sequel

L'originale Attack the Block - Invasione aliena, che risale ormai a più di dieci anni fa, seguiva Boyega e una banda di ragazzi di città che combattevano contro alieni extraterrestri in un grattacielo di Londra. Il film è stato un successo inaspettato, ha vinto i premi del pubblico al SXSW e al Los Angeles Film Festival e ha lanciato la carriera di Cornish come regista.

Boyega si è poi unito al franchise cinematografico di Star Wars partecipando alla trilogia sequel nei panni di Finn.