Attack on Titan: Andy Muschietti regista del film

Attack on Titan, il progetto tratto dal manga scritto e illustrato da Hajime Isayama, sarà diretto da Andy Muschietti, reduce dal grande successo di It. Il progetto sarà prodotto dalla Warner Bros ed è ambientato in un mondo in cui l'umanità vive in città circondate da enormi mura che proteggono gli abitanti da enormi creature con fattezze umane, i titani.

La produzione sarà curata da David Heyman (Harry Potter), in collaborazione con Masi Oka e Barbara Muschietti.

Nel 2015 Attack on Titan era già diventato un film diretto da Shinji Higuchi, suddiviso in due parti, mentre nel 2013 aveva debuttato una serie animata prodotta da Wit Studios.

Muschietti, in queste settimane, sta completando il lavoro sull'atteso It: Chapter Two, che concluderà la storia raccontata nel romanzo scritto da Stephen King.

Nel cast saranno presenti James McAvoy, Bill Hader, Jessica Chastain, Jay Ryan, James Ransone e Andy Bean che saranno rispettivamente Bill, Richie, Beverly, Ben, Eddie e Stanley.

Il secondo capitolo di It dovrebbe uscire nelle sale americane il 6 settembre 2019. La storia, tratta dal romanzo scritto da Stephen King, sarà ambientata 27 anni dopo il primo scontro con Pennywise, mostrando gli ex ragazzini ritornare nella città in cui sono cresciuti per provare a sconfiggere definitivamente la malvagia entità.