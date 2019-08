Atomica Bionda 2: il sequel potrebbe uscire in streaming

Il tanto atteso sequel di Atomica Bionda potrebbe diventare realtà, ma gli spettatori non dovranno andare al cinema per vederlo.

Sono passati due anni dal successo di Atomica Bionda, il film con protagonista Charlize Theron, ma ancora non si è parlato di un sequel, fino ad oggi.

Sembra, infatti, che Atomica Bionda 2 potrebbe diventare realtà, come ha affermato il regista David Leitch in una recente intervista, rivelando un colpo di scena che in pochi si aspettavano: "Credo che si possa ancora parlare di un sequel. Un servizio di streaming è coinvolto. Non conosco tutti i dettagli. Ho lavorato su commissione su quel film ma alla fine Kelly McCormick - la mia partner di produzione e mia moglie - sarà coinvolta, ne sono sicuro come produttore. È così che ho ottenuto l'ingaggio la prima volta. Vedremo."

Atomic Blonde: una foto della protagonista Charlize Theron

Con i numerosi canali di streaming ormai esistenti, primo tra tutti Netflix, il sequel di Atomica bionda non dovrebbe avere difficoltà a trovare una collocazione. Ma esistono due opzioni che sembrano essere le migliori per un ipotetico Atomica Bionda 2.

Da un lato, lo studio con cui Leitch ha lavorato non solo al primo film ma anche al recente Hobbs & Shaw, ovvero Universal Pictures. Dall'altra parte, invece, c'è anche NBCUniversal affamata nella ricerca di contenuti originali per la sua nuova piattaforma. Tuttavia, essendo David Leitch legato all'adattamento di The Division per Netflix, c'è una possibilità che la Lorraine Broughton di Charlize Theron possa ritornare anche con questi presupposti.