Atlantide: il trailer del film di Yuri Ancarani, in sala il 22, 23, 24 Novembre

Ecco il trailer di Atlantide di Yuri Ancarani, nei cinema il 22, 23, 24 Novembre distribuito da I Wonder Pictures.

Svelato il trailer di Atlantide, nuovo lavoro di Yuri Ancarani designato Film della Critica 2021 che, dopo i Festival di Venezia, Vienna, Roma, Salonicco e Filmmaker, sarà in sala il 22, 23 e 24 novembre distribuito da I WONDER PICTURES .

Questa la sinossi di Atlantide: Daniele, un giovane che vive ai margini della laguna di Venezia, sogna un barchino da record. Una storia di iniziazione maschile, violenta e predestinata al fallimento, che esplode trascinando la città fantasma in un naufragio psichedelico.

Yuri Ancarani è regista e videoartista; le sue opere nascono da una continua commistione tra documentario, cinema e arte. Con "The Challenge" vince a Locarno, viene segnalato da Indiewire tra i 9 film indipendenti da non perdere e il New York Times lo ha inserito tra i 9 nuovi registi al mondo da conoscere.

La colonna sonora è firmata Sick Luke, uno dei più giovani e prolifici producer d'Italia insieme a Lorenzo Senni e Francesco Fantini. Il film è una produzione Dugong Films con Rai Cinema in coproduzione con Luxbox in collaborazione con Unbranded Pictures, Alebrije Producciones e Mirfilm, con il sostegno di MiC Ministero della Cultura, CNC Centro Nazionale di Cinematografia Francese, Eurimages, Regione Emilia Romagna, Doha Film Institute| sviluppato e prodotto con il sostegno del Fondo bilaterale per lo sviluppo di coproduzioni di opere cinematografiche italo-francesi MiC / CNC.