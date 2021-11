Atlantide, la recensione: Venezia psichedelica e disturbante

Atlantide: una sequenza del documentario

Se c'è un aggettivo in grado di cogliere l'essenza di un film come Atlantide (in sala il 22, 23 e 24 novembre), è sicuramente anarchico. Presentato nella sezione Orizzonti alla scorsa Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, il debutto alla regia di Yuri Ancarani, filmmaker ravennate attivo nel mondo della video arte e del documentario, sfugge a ogni tentativo di categorizzazione e abbatte i tradizionali codici di lettura. Come leggerete nella nostra recensione di Atlantide siamo nel territorio della sperimentazione avanguardista, dalle parti di un cinema psichedelico e estremo, per nulla rassicurante e capace di giocare con il linguaggio cinematografico in maniera raffinata e sovversiva.

Una storia di iniziazioni

Atlantide: un momento del film

Atlantide è un film tutt'altro che narrativo, succede ben poco nelle lunghe giornate lagunari dei protagonisti e Yuri Ancani si limita a osservare ed esplorare a fior d'acqua la vita di una Venezia segreta e sconosciuta ai più, ben oltre l'immagine da cartolina che spopola nell'immaginario collettivo. Niente sceneggiatura, ma solo tanta osservazione e dialoghi rubati dalla vita reale in un arco temporale durato quattro anni; la storia si è sviluppata strada facendo e il montaggio ha fatto il resto. Saltano così le tradizionali fasi di lavorazione del cinema a favore di un approccio quasi antropologico, a partire da un fatto di cronaca rielaborato secondo l'originale punto di vista del regista che si è occupato anche della fotografia e del montaggio. La narrazione ruota attorno alla routine quotidiana di Daniele, un giovane dell'isola di Sant'Erasmo nella laguna di Venezia, che tira a campare con piccoli espedienti.

Atlantide: una scena del documentario

Silenzioso e riservato, tende a vivere una vita appartata rispetto al gruppo di amici che lo circondano, ma con loro condivide il culto dei barchini: una religione, un vero e proprio rito iniziatico che consiste nello sfrecciare convulso e ripetitivo di questi piccoli motoscafi truccati sulle acque della laguna. Elaborare motori sempre più potenti e capaci di trasformarli in bolidi da competizione, è un passaggio obbligato prima di diventare adulti. Lo è anche per Daniele, per il quale avere un barchino da record, sempre più veloce e prestante per far colpo sulle ragazze, è quasi un'ossessione che innescherà una catena di tragici eventi.

L'epopea acquatica di una generazione alla deriva

Atlantide: una sequenza

Il film segue da vicino lo smarrimento di una generazione, le sue relazioni, le pratiche e le giornate infinite trascorse tra i trip della chimica, l'ebrezza dell'alcol e i piaceri del sesso adolescenziale a bordo di motoscafi super accessoriati, con luci al LED e subwoofer che pompano musica trap ed elettronica.

Il regista racconta il disagio generazionale attraverso il paesaggio lagunare di Venezia, uno spazio in cui il tempo si dilata, rallenta e amplifica le sensazioni e i turbamenti. Con l'incessante andirivieni dei barchini, tra le note selvagge della techno e quelle martellanti della trap, diventa la rappresentazione plastica di un moto dell'anima, una successione di immagini di rara potenza che culmina in una sublimazione dell'estetica per nulla gratuita.

Atlantide: una scena del film

I ragazzi di Atlantide sono di poche parole, cercano emozioni estreme, si abbandonano alle allucinazioni da droghe e all'illusorio potere dello sballo tra le acque salmastre di una laguna che li inghiotte. Ancani immerge lo spettatore in un'epopea acquatica fatta di violente iniziazioni maschili, immagini distorte e acrobatici movimenti di macchina. Un viaggio psichedelico accompagnato dall'avvolgente colonna sonora di Sick Luke, fino alla irriverente sequenza finale che vale tutto il film. Non resta che andare a vederlo, mollare gli ormeggi e abbandonarsi a un'esperienza sensoriale unica.