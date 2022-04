Atlanta: Disney+ svela la data di uscita della terza stagione

Disney+ ha svelato la data di uscita della terza stagione di Atlanta, serie di culto creata e interpretata d Donald Glover, che arriverà in esclusiva su Star.

Disney+ ha annunciato la data di uscita della terza stagione della pluripremiata comedy di successo Atlanta, che approderà in Italia il prossimo 29 giugno, in esclusiva su Star all'interno di Disney+.

Atlanta: Zazie Beetz e Donald Glover in una scena

Nella terza stagione, ambientata quasi interamente in Europa, Earn (Donald Glover), Alfred / 'Paper Boi' (Brian Tyree Henry), Darius (LaKeith Stanfield) e Van (Zazie Beetz) sono nel bel mezzo del loro tour europeo di successo. Insieme, affrontano da outsider la popolarità e lottano per adattarsi a questo nuovo mondo a cui tanto avevano aspirato.

Gli executive producer della serie sono Donald Glover, Stephen Glover, Hiro Murai, Stefani Robinson, Paul Simms e Dianne McGunigle. Atlanta è prodotta da FX Productions.

Le 14 candidature agli Emmy ricevute dalla seconda stagione di Atlanta sono state il maggior numero mai ottenuto da una serie comedy. Con le prime due stagioni, Atlanta ha vinto cinque Emmy Award oltre a due Golden Globe Award, due AFI Award, Peabody, PGA, WGA, TCA, NAACP e Critics' Choice Award.

Atlanta 3: Ryan Gosling doveva entrare nel cast, ma ha rinunciato all'ultimo minuto

La seconda stagione di Atlanta si è conclusa con Earn (Donald Glover), Alfred (Brian Tyree Henry) e Darius (Lakeith Stanfield) che sono volati in Europa per un tour rap con Clark County (RJ Walker), con la partnership tra Earn e Alfred apparentemente solida. Tuttavia, Earn e Van (Zazie Beetz) sono in pausa dopo che Van si è trasferita a casa di sua madre con la loro figlia.