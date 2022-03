Atlanta 3: Ryan Gosling doveva entrare nel cast ,ma ha rinunciato all'ultimo minuto

Ryan Gosling è quasi entrato a far parte della terza stagione di Atlanta, ma ha dovuto ritirarsi all'ultimo minuto per i troppi impegni professionali.

Ryan Gosling era vicino ad entrare nel cast di Atlanta 3 ma, a causa dei suoi troppi impegni, ha dovuto rinunciare al coinvolgimento nella serie creata ed interpretata da Donald Glover.

Dopo aver debuttato sul piccolo schermo nel 2016,Atlanta è pronta a tornare con una nuova stagione a distanza di ben quattro anni dall'ultima volta. Chi ha apprezzato le prime due stagioni dello show sarà curioso di scoprire cosa succederà nei nuovi episodi: la tanto attesa terza stagione è ambientata in gran parte in Europa, durante il primo tour rap internazionale di Paper Boi (Brian Tyree Henry). A quanto pare, quello che invece il pubblico sicuramente non vedrà è Ryan Gosling.

Parlando con la rivista People, il creatore e interprete principale della serie, ovvero Donald Glover, ha infatti rivelato che l'attore di Drive era in trattative per entrare nel cast dello show, ma i piani sono falliti. "Ha detto che era un grande fan della serie, ma aveva qualcos'altro da fare, e semplicemente non ha funzionato", ha condiviso Glover, ricordando il dialogo che la coppia ha avuto via telefono. Ricordiamo che Gosling sta facendo i conti con un calendario professionale piuttosto pieno, basti pensare che è destinato a recitare in diversi film in uscita, tra cui The Gray Man, Wolfman e Barbie.

"Ero così deluso perché la parte era fantastica per lui!", ha detto Glover, anche se non ha condiviso alcun dettaglio sul ruolo in questione. Magari la parte è stata scritta per Gosling ed è stata quindi scartata dopo che l'attore non è stato in grado di impegnarsi, oppure un altro attore è risultato idoneo per la parte e vedremo comunque il personaggio che avrebbe potuto essere di Gosling nel corso della terza stagione di Atlanta.

La seconda stagione di Atlanta si è conclusa con Earn (Donald Glover), Alfred (Brian Tyree Henry) e Darius (Lakeith Stanfield) che sono volati in Europa per un tour rap con Clark County (RJ Walker), con la partnership tra Earn e Alfred apparentemente solida. Tuttavia, Earn e Van (Zazie Beetz) sono in pausa dopo che Van si è trasferita a casa di sua madre con la loro figlia. In Italia la serie troverà spazio su Disney+, ma la data di uscita non è stata ancora annunciata.